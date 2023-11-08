المصرى يتمنى الشفاء العاجل للعامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسمياً يتمنى من خلاله الشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يعاني من وعكة صحية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، يتمنى الشفاء العاجل للأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يعاني من وعكة صحية شديدة، سائلين المولى عز وجل أن يُذهب عنه البأس ، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية.



العامري فاروق

في نفس السياق اضطر الفريق الطبى المُعالج للعامرى فاروى نائب رئيس النادى الأهلى لإدخاله غرفة العمليات صباح اليوم الأربعاء، للخضوع لعملية جراحية ثالثة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر بعدما أجرى أمس عمليتين جراحتين عقب إصابته بنزيف فى المخ.

وتعرض العامرى فاروق لوعكة صحية خطيرة ظهر أمس الثلاثاء، تم نقله على إثرها لمستشفى قريب من النادى قبل أن يتم نقله عصراً إلى مستشفى آخر مُتخصص فى جراحات المخ والأعصاب بمدينة 6 أكتوبر.

وأجرى العامرى فاروق جراحتين أمس وتم وضعه تحت الملاحظة وكان من المقرر أن يخضع لفحوصات وأشعة صباح اليوم دون تدخل جراحى لكن الفريق الطبى المُعالج لنائب رئيس الأهلى اضطر للتدخل الجراحى بهدف تحسين حالته الصحية.