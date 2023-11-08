شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. "الريمونتادا" شعار 4 لقاءات فى الجولة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الثلاثاء، على منافسات الجولة السابعة من دورى المحترفين، الذى يشهد إثارة وندية بين الفرق، وتغير في الترتيب في كل جولة، والذى يقام من دور واحد.

الريمونتادا شعار 4 لقاءات

وشهدت مباريات الجولة السابعة الريمونتادا في 4 مباريات، حيث نجح مكادى في قلب تأخره أمام أبو قير للأسمدة بهدف لفوز بهدفين، وحرس الحدود على بترول أسيوط بثلاثية، والسكة الحديد على النصر للتعدين خارج ملعبه، وأخيرا بتروجت على طنطا بعدما قلب تأخره لفوز بهدفين في الوقت القاتل.

الفوز الأول لمكادى

كسر فريق مكادى عقدة اللافوز في دورى المحترفين، بعدما نجح في الفوز على أبو قير للأسمدة ويحقق الانتصار الأول له في المسابقة بعد التعادل في 6 مباريات متتالية.

نتائج مباريات الجولة السابعة..

مكادى 2/ 1 أبو قير للأسمدة

الاتصالات 1/ 0 أسوان

حرس الحدود 3/ 1 بترول أسيوط

جمهورية شبين 0/0 لافيينا

دكرنس 3/ 1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2/ 3 السكة الحديد

النجوم 1 / 1 راية

بروكسى 1 / 2 وادى دجلة

غزل المحلة 2/ 1 القناة

بتروجت 2/ 1 طنطا