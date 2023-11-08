شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: أتابع أكثر من لاعب من مزدوجى الجنسية ومعسكر خاص للحكم على المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن الهدف من المشاركة فى دورة شمال أفريقيا هو الاحتكاك بالمدارس المختلفة وتجربة اللاعبين، ونبحث دائما عن المحترفين.

وقال وائل رياض خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا في اتحاد الكرة: "الهدف من المشاركة فى دورة شمال أفريقيا هو الاحتكاك بالمدارس المختلفة و تجربة اللاعبين، ونسافر السبت لتونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا بمواجهة منتخب ليبيا".

وأضاف وائل رياض: "أتابع أكثر من لاعب من مزدوجى الجنسية للعب بقميص منتخب مصر، وكامرون إسماعيل محترف بالأرسنال وهناك أكثر من لاعب نتابعهم عن قرب".

وتابع مدرب منتخب الشباب: "ضيق الوقت منعنا من تواجد أكثر من محترف خلال الوقت الحالي، وسيكون هناك معسكر خاص بالمحترفين فقط خلال الفترة المقبلة للحكم عليهم".

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.