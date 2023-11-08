شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: لن أجامل أحدا والأفضل من سيتواجد فى قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض "شيتوس" المدير الفنى لمنتخب 2005، أنه لن يجامل أحدا بضم أبنائه في المنتخب، وباب المنتخب مفتوح للاعبين الأفضل في مراكزهم من كل الأندية.

وقال وائل رياض فى المؤتمر الصحفى: " سعيد باحتراف اللاعبين المصريين في وقت مبكر، وأتمنى الاستمرارية لهم وهذا الأمر سيعود بالنفع علي الكرة المصرية".

وتابع مدرب منتخب مصر 2005: "لن أجامل أي أحد في ضم لاعبين للمنتخب والأفضل من يتواجد، وأتقال أن أنا ضميت ابن خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ مجاملة، ولكن هذا أمر خاطئ تماما لأن الاتنين لعيبة مميزين، ولن أجامل أحد والأفضل من سيتواجد".

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.