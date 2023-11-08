شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مع نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

الأهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو.

وحصد الأهلي ثلاثة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

في المقابل، بدأ سيراميكا الدورى بهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.