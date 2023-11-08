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4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، نور الطيب وملك خفاجي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

 

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي: 

 

فوز مصطفى عسل على الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-2, 11-6.

 

فوز نور الطيب على أمينة عرفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-7.

 

فوز ملك خفاجي على كنزي أيمن بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 12-10, 11-4, 10-12, 11-7.

 

هزيمة فريدة محمد أمام راشيل أرنولد بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 9-11, 11-7, 11-5.

 

فوز كريم عبد الجواد على منافسه ديميتري بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-9, 12-10.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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