شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسيراميكا يصلان استاد المقاولون لخوض مباراتهما المؤجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلا فريقا الأهلي وسيراميكا منذ قليل إلى استاد المقاولون العرب استعدادا لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile).

ولعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.