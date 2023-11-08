شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يؤدى مناسك العمرة ويضع برنامج إعداد المقاولون فى فترة التوقف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، فترة التوقف الحالية في الدوري، لأداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة وزيارة المدينة المنورة بصحبة زوجته وأبنائه.

ويعود شوقي غريب غداً إلى قيادة مران المقاولون بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة 4 أيام، حيث يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

وقرر شوقي غريب أن يخوض الفريق معسكر إعداد يتخلله ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين خاصة بعد عودة المصابين وانضمامه بشكل تدريجي في صفوف الفريق.

وأعرب شوقي غريب عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق، خاصة وأن لاعبي المقاولون قدموا أداء مميزاً خاصة في مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في كلا المباراتين.

واستغل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فرصة توقف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بسبب معسكر المنتخب الوطنى، فى أداء مناسك العمرة، بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.