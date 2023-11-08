شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني كريسبو والروماني لوشيسكو أبرز المرشحين لقيادة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي» ان المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو والروماني رازفان لوشيسكو باتا أقوى المرشحين لقيادة نادي العين بدلاً للهولندي ألفريد شرودر الذي أنهى «الزعيم» العلاقة به الأربعاء.

وذكرت مصادر ان المدرب الجديد سيتواجد في الإمارات خلال ساعات لتوقيع العقد النهائي مع العين.

ودخل كريسبو النجم السابق لمنتخب الأرجنتين الترشيحات بقوة بعدما خاض تجارب عدة آخرها مع الدحيل القطري وان كان أقيل مؤخراً من منصبه بعد الخسارة الآسيوية أمام النصر السعودي.

أما لوشيسكو(54 عاماً) فيعد من المدربين المميزين، وهو يقود حالياً باوك أثينا اليوناني، وسبق له تدريب الهلال السعودي من 2019 حتى 2021، والجيش القطري من 2012 حتى 2014.

وكان نادي العين أكد في بيان «التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي الفريد شرودر حول انهاء التعاقد بالتراضي وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل بالنادي».

وتابع البيان «الاعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الساعات القادمة».

وحقق شرودر (51 عاماً) نجاحات لافتة مع العين الذي استلم قيادته في يونيو الماضي ولم يخسر سوى مباراتين في 14 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

كما تأهل العين الثلاثاء إلى دور الـ16 لدوري إبطال آسيا بعد تصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة) اثر فوزه في 4 مباريات آخرها على الفيحاء السعودي 3-2.