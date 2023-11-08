الامارات | جوائز مالية ضخمة .. كيف تشترك في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية يوم 9 ديسمبر المقبل، وتستمر 5 أيام في نادي ضباط شرطة دبي، برعاية من مركز بطاقة إسعاد.

وقال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الرائد عبد الله الشحي خلال مؤتمر صحفي أمس إن بطولة شرطة دبي للألعاب الالكترونية حققت نجاحاً كبيراً في النسختين السابقتين إذ استقطبت العديد من هواة ومُحترفي الألعاب الالكترونية من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية للمنافسة على المراكز الأولى والفوز بجوائز مالية، الأمر الذي عزز أهداف البطولة، موضحاً أن قيمة الجوائز المالية في هذه النسخة من البطولة يبلغ 185 ألف درهم.

وأضاف الشحي أن الألعاب الالكترونية تستهوي مُختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، الأمر الذي يستوجب التوعية بأهمية المحافظة على الصحة النفسية والذهنية عبر اللعب المتوازن والمُنظم، والحذر من التعامل مع الغرباء ضمن غرف الدردشة المُغلقة، والحذر أيضاً من إعطاء أي معلومات شخصية للغرباء، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الالكترونية والجرائم المرتبطة بها."

وأوضح أن البطولة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الهمم، وتتضمن منافسات في ألعاب فالورانت " VALORANT"، و فيفا 24 FC24"، و"كاونتر سترايك 2"، "ودوتا 2"، و"سوبر سماش بروس ألتميت"، فيما ستكون المنافسات المخصصة فقط لمن هم تحت سن 18، في لعبتي فورتنايت " Fortnite"، و"الفيفا 24 FC24"، وبإمكان الراغبين التسجيل عبر الرابط https://survey.dubaipolice.gov.ae/capp/#/en/survey/preview/mXHn6Dj9ChfqIw6o

وأشار إلى أن البطولة تتضمن منافسات على أفضل صالة ألعاب الكترونية في دبي، يتم تنظيمها وتقييم مشاركيها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي، ويمكن للراغبين الاشتراك في عبر الرابط https://survey.dubaipolice.gov.ae/capp/#/en/survey/preview/FyZ8a7WC2ru2xcjS.

وتابع أن مشاركة الصالات في المسابقة، تشترط وجود الصالة في إمارة دبي، ومنع التدخين فيها بكل أنواعه، والحفاظ على النظافة والتدابير الصحية فيها، وحرص الصالة على نشر الرسائل توعوية بين الحين والآخر، إلى جانب وجود أماكن خاصة لمن هم تحت سن 18، ومشرفين مختصين في الصالة.

وكشف الشحي عن إقامة معرض على هامش البطولة لأول مرة، يختص بعرض وبيع الألعاب والأجهزة، والمقتنيات الخاصة بالألعاب الالكترونية، مع تقديم خصومات خاصة خلال فترة البطولة.

بدورها، قالت مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي منال إبراهيم، ، إن الألعاب الالكترونية أصبحت ظاهرة عالمية يقضي الصغار والكبار وقتهم بممارستها، وإن هذه البطولة توعوية ووقائية بالمقام الأول، تستهدف نشر وتعزيز ثقافة اللعب المتوازن، وعدم قضاء أوقات طويلة أمام هذه الألعاب والانسياق خلف تحقيق مستويات متقدمة دون إدراك للواجبات والمسؤوليات الفردية.

ونوهت إلى أن البطولة أنشئت بهدف توعية الأطفال والشباب من المراحل العمرية المختلفة، من مخاطر عدة أبرزها الحرص والحذر من إجراء محادثات قد تؤدي إلى استدراج اللاعبين في جرائم ابتزاز الكترونية، أو تجربة مؤثرات عقلية وعقاقير تودي بهم إلى الإدمان، مؤكدةً أن البطولة بنسخها الثلاث تتضمن برامج توعية بالجرائم الالكترونية والإبلاغ عبر منصة e-Crime، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.

تجربة لاعبين

حضر المؤتمر، اللاعب محمد الميدور، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي يملك خبرة واسعة في البطولات المحلية والالكترونية، وحاز على نحو 15 بطولة محلية في الألعاب الالكترونية.

وقال الميدور إن هذه البطولة تستقطب مئات اللاعبين من هواة ومُحترفي الألعاب الالكترونية، وتعد فرصة رائعة لإيصال رسائل توعية للأفراد، والتحذير من الجرائم والسلوكيات الدخيلة على المجتمع الإماراتي، داعيا المهتمين بالتسجيل والمشاركة.

فيما أكد اللاعب زايد المحيربي 21 عاما، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، أنها تجربة رائعة لخوض المنافسات بين اللاعبين والفوز بالجوائز، والتعرف على لاعبين آخرين، وتعزيز القدرات للمشاركة في بطولات أخرى أيضاً.