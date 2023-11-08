انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

بينما على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

بينما يأتي تشكيل سيراميكا في المواجهة كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد أن حقق نتيجة الفوز في أول 3 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا عند المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.