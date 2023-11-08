روي فيتوريا على رادار اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - بات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر داخل دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة بعد إقالة مواطنه نونو سانتو.

وأعلن اتحاد جدة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء عن إقالة مدربه نونو سانتو من تدريب الفريق الأول بعد تراجع النتائج تحت قيادته.

ووضع نادي اتحاد جدة فيتوريا ضمن المرشحين للقائمة، التي يتقدمها الإسباني جولين لوبيتيجي الذي كان خيارا في وقت سابق لأحد الأندية السعودية.

وضمت القائمة الفرنسي لوران بلان ضمن قائمة المرشحين الذي يعتبر أقرب الاحتمالات لتدريب الاتحاد، ويملك المدرب الفرنسي علاقة جيدة مع مواطنه كريم بنزيما، بعدما سبق تدريبه في منتخب فرنسا عام 2012.

وتابعت التقارير الصحفية السعودية أن فيتوريا لديه تجربة سابقة في الدوري السعودي، بعدما قاد فريق النصر في عام 2019، ويعتبر أحد الاحتمالات المطروحة بقوة لتدريب اتحاد جدة، بعدما وضع أسمه كأحد الخيارات المطروحة للعميد.

ولم يحقق اتحاد جدة الفوز في آخر خمس مباريات من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله في 3 مباريات، وتلقيه خسارتين.

وكان قد تلقى أول هزيمة له في دوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة هدفين نظيفين يوم أمس الإثنين.