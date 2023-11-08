مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني لمباراة قوية أمام نظيره جالاتا سراي التركي، فى المواجهة التى تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولي بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقابل بايرن ميونخ ونظيره جالاتا سراي 3 جولات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق من خلالها البافاري الفوز فى مباراتين، وحسم التعادل بين الفريقين لقاء وحيد.

ويستضيف ملعب إليانز أرينا لقاء بايرن ميونخ وجالاتا سراي الليلة بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات، beIN Sports".

بات بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل 38 هدفا بعد أول 10 جولات بالمسابقة، فيما سجل العملاق البافاري 10 أهداف في الشوط الثاني خلال منافسات بطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وأنتصر بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكر البونديسليجا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

يقع فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 26 نقطة، بينما يقع دورتموند رابعا برصيد 21 نقطة بجدول المسابقة.



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