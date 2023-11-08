رباعي مصري يتأهل لنصف نهائي كأس ماليزيا للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل أربعة لاعبين مصريين للدور النصف النهائي من بطولة كأس ماليزيا للإسكواش، ليستمر لاعبو و لاعبات الإسكواش المصري في صدارة جميع البطولات العالمية.

تأهل أبطال مصر لنصف نهائي بطولة ماليزيا للإسكواش

تأهلت نور الطيب لاعبة وادي دجلة لنصف نهائي بطولة كأس ماليزيا للإسكواش بعد تغلبها على مواطنتها أمينة عرفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتفوق مصطفى عسل لاعب الأهلي على الهندي سوراف جوسال بثلاثة أشواط دون مقابل

وعاد عسل للمشاركة في البطولات الدولية للإسكواش عقب انتهاء فترة الإيقاف.

كما نجح كريم عبد الجواد في التأهل بالتغلب على السويسري ديميتري ستينمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأخيرا تغلبت ملك خفاجي بصعوبة على حساب زميلتها كنزي أيمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين.