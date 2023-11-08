أبرزهما كاسيميرو.. غياب ثنائي مانشستر يونايتد حتى نهاية العام

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية اليوم الأربعاء عن غياب النجمين البرازيلي كاسيميرو وزميله مارتينيز عن صفوف مانشستر يونايتد حتى نهاية العام الجاري بسبب الإصابة.

وأكد المدرب الهولندي يريك تن هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي،أن الدولي البرازيلي كاسيميرو،سيغيب عن المشاركة مع الفريق الأحمر حتى نهاية العام الحالي، بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وتراجع مستوى كاسيميرو في الموسم الثاني داخل ملعب “أولد ترافورد” عقب انضمامه ن ريال مدريد الإسباني، جيث تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي.

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وعاد كاسيميرو للمشاركة مع المان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي، قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق كوبنهاجن ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.