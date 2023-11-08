بيكيه يعلن نيته الترشح لرئاسة برشلونة.. تصريحات نارية

أكد جيرارد بيكيه قائد نادي برشلونة السابق عن نيته الترشح لرئاسة النادي الإسباني في الفترة المقبلة مؤكدًا بأن الفكرة ليست بعيدة عن تفكيره.

وأعلن بيكيه في وقت سابق عن اعتزاله كرة القدم في نوفمبر 2022،على الرغم أن عقده كان مستمرًا مع البلوجرانا ولكن عدم مشاركته أجبرته على هذا القرار.

وقال بيكيه في تصريحات إذاعية ” كوني رئيسًا لنادٍ كبير مثل برشلونة، يتطلب تضحيات كبيرة، لدي ارتباط كبير بالنادي وأشعر بأنني مدين له بالكثير”.

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وأضاف” لا أستبعد فكرة الترشح لرئاسة برشلونة ولكن لا أفكر فيها حاليًا”.

وعن تشافي هيرنانديز،أجاب” أعتقد أنه المدرب المناسب للنادي في الفترة الحالية فهو القادر على إعادة برشلونة لمستواه مرة أخرى إلا أن القرار في يد خوان لابورتا”.

وأوضح بيكيه” في برشلونة عليك أن تلعب بشكل جيد، في ريال مدريد كانوا ليحتفلوا لو فازوا بتلك الطريقة على ريال سوسيداد في أنويتا، ولكن في البلوجرانا مستحيل”.