هدف طاهر محمد يفوز بجائزة الأفضل في الجولة السادسة بدوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز هدف طاهر محمد طاهر، لاعب الاهلي في مرمى المقاولون العرب بجائزة الافضل بالجولة السادسة من المسابقة بتصويت الجمهور.

وكان هدف طاهر محمد نجم الاهلي ينافس 3 أهداف أخرى، لجائزة الأفضل وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهم

“صاروخية محمد شكري فى شباك بيراميدز، وهدف عماد حمدي لاعب الإسماعيلى أمام طلائع الجيش، وهدف كريم بامبو لاعب البنك الاهلي في المصري”.

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وأكدت الرابطة عبر حسابها الرسمي، أن نتيجة تصويت الجماهير، منحت جائزة أفضل هدف، لصالح طاهر محمد طاهر نجم الاهلي في مرمى المقاولون، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية المؤجلة من مسابقة الدوري المصري.