مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد قبل مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إريك تين هاج لاعبه المصاب ماركوس راشفورد، قبل مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره كوبنهاج مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد عودة ماركوس راشفورد الذي كان يعاني من إصابة، بالإضافة لتواجد ماسون ماونت وأنتوني ماثيوس.

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قائمة مانشستر يونايتد لمباراة كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندريه أونانا، توم هيتون، ألتاي بايندير.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، سيرجيو ريجيلون، رافائيل فاران، آرون وان بيساكا.

الوسط: سفيان أمرابط، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، عماري فورسون، حنبعل المجبري، سكوت ماكتوميناي، ماسون ماونت، فاكوندو باليستيري.

الهجوم: أنتوني، أليخاندرو جراناتشو، راسموس هويلوند، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

ويتواجد رفقة مانشستر يونايتد في مجموعته كوبنهاجن، وبايرن ميونخ الألماني، وجالطة سراي التركي.