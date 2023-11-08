تشكيل الاهلي لمواجهة سيراميكا.. عودة الشناوي وتاو يقود الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كيلوباترا في دوري نايل.

وستنطلق مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في الجولة الثانية المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ مواجهة الاهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية على ملعب ” المقاولون العرب”.

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تشكيل الاهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس. ‏

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر. ‏

الهجوم: بيرسي تاو. ‏

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

ويحتل فريق الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق سيراميكا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.