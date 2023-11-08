موقف برشلونة من استمرار تشافي بعد السقوط الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة، خوان لابورتا، من استمرار تشافي هيرنانديز عقب الهزيمة أمام شاختار دونتسيك في دوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق برشلونة أمام نظيره شاختار في ملعب “فولكس بارك” في مدينة “هامبورج” بهدف نظيف ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” سبورت” الكتالونية فإن إدارة برشلونة لديها ثقة كاملة في تشافي وجهازه الفني بخصوص العودة إلى المسار الصحيح رغم سوء الأداء والنتائج.

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وأشارت إلى أن الخطوة الأهم لنادي برشلونة هي الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث لازال الفريق منافسًا على لقب الدوري الإسباني بفارق نقاط بسيط مع جيرونا وريال مدريد.

وسيكون هناك اجتماع بين الجهاز الفني بقيادة تشافي والإدارة الفنية من أجل تحليل الوضع الحالي نتيجة سوء النتائج، خاصة المشاكل الدفاعية وعدم القدرة على الاستحواذ على الكرة.