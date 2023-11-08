مدرب بيراميدز: رحيل أوسوريو عن الزمالك سيصعب مهمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز على صعوبة مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، للموسم الماضي.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال فتح الله في برنامج تلفزيوني على قناة المحور: "رحيل أوسوريو وتغيير الجهاز الفني سيصعب مواجهتنا ضد الزمالك بالطبع في ظل التغييرات التي سوف تحدث".

أضاف: "الزمالك فريق كبير ونعلن ذلك، وسيكون لديه دوافع أكبر، تحت القيادة الفنية الجديدة، وما يجعلنا نتفائل هو أننا فزنا عليه في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي".