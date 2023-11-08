مصدر يكشف لمصراوي سر عودة الخطيب المفاجئة إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قطع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رحلته خارج البلاد، وقرر العودة إلى القاهرة للاطمئنان على صحة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وعلم "الخليج 365" أن الخطيب سافر إلى السعودي لأداء مناسك العمرة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، بناءًا على دعوة الاتحاد الدولي.

كان من المقرر أن يعود الخطيب إلى دبي لاستكمال برنامجه العلاجي، إلا أنه سيعود من السعودية إلى القاهرة، ثم يتوجه إلى العامري فاروق في مستشفى "نيو هوسبيتال" بمدينة 6 أكتوبر.

تعرض العامري فاروق لوعكة صحية، أمس الثلاثاء، خلال وجوده في مقر النادي الأهلي، سقط على إثرها مغشيا عليه، لينقل بعدها إلى المستشفى ويجري جراحة دقيقة.

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