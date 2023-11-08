"غريبة وعجيبة جدا".. شوبير يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة العامري فاروق الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس الوعكة الصحية التي تعرض لها العامري فاروق رئيس النادي الأهلي أمس ونقل على أثرها إلى المستشفى.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "امبارح العامري فاروق تعرض لوعكة صحية ملابساتها غريبة وعجيبة جدا، وهقول تفاصيل لأول مرة، بالمصادفة كان فيه تجمع بنعمله على طول للأجيال السابقة، داخل النادي الأهلي".

أضاف: "وأنا في الطريق حوالي الساعة الثالثة عصرا تلقيت اتصالا من أحد الأصدقاء قالي ألحق العامري فاروق سقط داخل مكتب مجلس الإدارة وتم نقله للمستشفى فورا".

أكمل: "شوف بقى الملابسات الغريبة والعجيبة، إمبارح كان عنده مكتب تنفيذي وهو رئيسه وتصادف كما عيد ميلاده وجميع الأعضاء قاموا بتجهيز مفاجأة له، وتورتة للاحتفال به".

أوضح: "بعد سقوط العامري فاروق قام سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، بنقله فورا للمستشفى والاتصال بأسرته وبعدها تم استدعاء طبيب من خارج المستشفى الذي طلب على الفور نقله لمستشفى معينة"

أتم تصريحاته: "تعرض العامري للإصابة بنزيف في المخ، وخضع لجراحة على الفور لشفط الدماء وقسطرة مخية، والطبيب أكد أنه تحت الملاحظة 48 ساعة حال تخطيهم سوف تستقر الحالة".

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