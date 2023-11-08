طاهر وتاو يقودان هجوم الأهلي في مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

وجاء التشكيل كالتالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وفي المقابل، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

اقرأ أيضًا:

"غريبة وعجيبة جدا".. شوبير يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة العامري فاروق الصحية

"على مقطع شعر".. كهربا ينشر هذه الصورة مع والديه ويعلق

مصدر يكشف لمصراوي سر عودة الخطيب المفاجئة إلى القاهرة