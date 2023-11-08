حسين لبيب يزور العامري فاروق في المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لزيادة حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، عقب إصابته بوعكة صحية أجرى بعدها جراحة دقيقة.

تعرض العامري فاروق لنزيف في المخ، أمس الثلاثاء، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات وأجرى جراحة عاجلة.

في نفس السياق، غير محمود الخطيب وجهته وقرر العودة من السعودية إلى القاهرة، للاطمئنان على العامري فاروق بدلًا من السفر إلى دبي لاستكمال برنامجه العلاجي.

وكان الخطيب في السعودية لأداء مناسك العمرة وحضور وتلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور افتتاح كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة الأهلي.

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.