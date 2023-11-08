الزمالك يرصد هذا المبلغ لتخطي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رصد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مكافأة خيالية للاعبين من أجل تخطي عقب بيراميدز في مواجهة اليوم.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز، في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة رصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب حال تحقيق الفوز اليوم والتأهل للمباراة النهائية.

وأوضح المصدر، أن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، تواجد في معسكر الفريق من أمس وحفز جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

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