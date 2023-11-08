شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. نانا أنتوى ينفرد بصدارة الهدافين و3 أندية بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الثلاثاء، على منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفيـن، الذى يشهد إثارة وندية بين الفرق، وتغير في الترتيب في كل جولة، والذى يقام من دور واحد.