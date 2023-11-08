شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. نانا أنتوى ينفرد بصدارة الهدافين و3 أندية بلا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر الغانى نانا أنتوى مهاجم فريق طنطا قائمة هدافى دورى المحترفين بعدما سجل هدفا في مباراة بتروجت وطنطا لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، متفوقا على حسام بركات مهاجم بروكسى صاحب الـ5 أهداف.وجاءت ترتيب هدافى دورى المحترفين كالتالى:
نانا أنتوى "طنطا" 6 أهداف
حسام بركات "بروكسى" 5 أهداف
مصطفى سلطان "بتروجت" 4 أهداف
إسماعيل بامبا "بتروجت" 4 أهداف
أحمد حسنى "دكرنس" 3 أهداف
أكرم عبد ربه "القناة" 3 أهداف
أحمد سالم "لافيينا" 3 أهداف
عبد الرحمن فؤاد "الاتصالات" 3 أهداف
أحمد رأفت "مصر المقاصة" 3 أهداف
نتائج مباريات الجولة السابعة..
مكادى 2/ 1 أبو قير للأسمدة
الاتصالات 1/ 0 أسوان
حرس الحدود 3/ 1 بترول أسيوط
جمهورية شبين 0/0 لافيينا
دكرنس 3/ 1 مصر المقاصة
النصر للتعدين 2/ 3 السكة الحديد
النجوم 1 / 1 راية
بروكسى 1 / 2 وادى دجلة
غزل المحلة 2/ 1 القناة
بتروجت 2/ 1 طنطا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز