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جون إيبوكا القندوسي في هجوم سيراميكا أمام الأهلي بدوري Nile

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القاهرة - سامية سيد -  

 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري العام .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

 

خط الهجوم:  جون ايبوكا.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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