شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا القندوسي في هجوم سيراميكا أمام الأهلي بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري العام .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.
خط الهجوم: جون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.
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