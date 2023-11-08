شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وموديست وأفشة على "دكة" الأهلى أمام سيراميكا فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على "دكة" الأهلي في مباراة سيراميكا اليوم ببطولة دوري nile ، كلاً من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويضم تشكيل الأهلي ، الرسمي ، كلاً من :

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏ محمد الشناويو أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر و بيرسي تاو.

فيما جاء تشكيل سيراميكا

، كلاً من : محمد بسام ، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني ،محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة وجون ايبوكا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الرابعة عصر اليوم ،الأربعاء، بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي 7 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا بالدوري وهم، عمرو السولية ومحمود متولي وعلي معلول للإصابة وخالد عبد الفتاح وصلاح محسن وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية . قائمة الاهلي لمباراة سيراميكا قائمة الاهلي لمباراة سيراميكا وضمت قائمة الأهلي، كل من : محمد الشناوي و مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم و رامي ربيعة وكريم الدبيس وكريم فؤاد وإمام عاشور واليو ديانج ومروان عطية وافشة وكوكا واحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وموديست ، وشهدت القائمة عودة محمد الشناوى وحسين الشحات واكرم توفيق ومروان عطية بعد حصولهم علي راحة في مباراة المقاولون العرب. وواصل الأهلي انتصاراته فى بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وحقق الاهلى فوزاً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور له بالدوري فيما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفين دون رد في أخر ظهور له بالمسابقة.

ترتيب الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.‏