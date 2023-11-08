شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخوض 4 وديات خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد على خوض 4 مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات عند لاعبي زعيم الثغر والحالة التي وصل لها اللاعبين قبل توقف الدوري.

وأثنى العشري على الدور الذي يقدمه محمد مصيلحي رئيس النادي ودعمه الكامل زعيم الثغر، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي بجدول الدوري، باعتبار أن الدعم القوي من رئيس النادي يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعة قوية لتقديم أفضل مستوى فني وبدني.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، منذ يوم السبت الماضي عقب الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.