ماذا يفعل الزمالك مع صافرة الحكم أحمد الغندور قبل مواجهة بيراميدز اليوم؟

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القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء، إلى الحكم الدولى أحمد الغندور فى الدور قبل النهائى لكأس مصر للموسم 2022 – 2023.

يدير المباراة تحكيما الحكم الدولى أحمد الغندور ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهانى عبد الفتاح والسيد منير ومحمود البنا حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

الزمالك مع صافرة الغندور

وأدار الحكم أحمد الغندور 16 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة بيراميدز، حقق الزمالك الفوز فى 11 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى هزيمتين.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج في مسابقة الدوري، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد، فيما يبحث الفريق السماوي عن الوصول إلى المباراة النهائية متسلحاً بخبرات وقوة لاعبيه.

ويرغب معتمد جمال في العودة للانتصارات مع الزمالك أمام بيراميدز خاصة بعد رحيل أوسوريو،لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية مع الفارس الأبيض خاصة أن مواجهة الفريق السماوى أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وعقد معتمد جمال، جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من سرعات لاعبى بيراميدز قبل المباراة، خاصة الخماسي مصطفى فتحي، فيستون ماييلي،إبراهيم عادل ، ورمضان صبحى وعبد الله السعيد حيث وضع المدرب خطة محكمة لفرض رقابة عليهم و إيقاف خطورتهم، من خلال مشاهدة عدة تسجيلات لفريق بيراميدز خاصة مبارياته الاخيرة ودرسها جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالخصم.

وحذر معتمد جمال لاعبي فريقه من تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهتى إنبى وزد بالدورى، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر منعًا لوصول المباراة للأشواط الإضافية أو اللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.