شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في السابعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء المثير الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

ما هو مشوار الزمالك فى كأس مصر بالنسخة الحالية؟

افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

وما هو مشوار بيراميدز فى كأس مصر بالنسخة الحالية؟ افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية. كم تبلغ القيمة التسويقية لفريقي الزمالك وبيراميدز؟تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.73 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو . كم تبلغ القيمة التسويقية لفريقي الزمالك وبيراميدز؟تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.73 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو . كم عدد المواجهات التي جمعت الزمالك وبيراميدز من قبل؟وتعد مباراة اليوم هي الثامنة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 17 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 27 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 13 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق. كم عدد المواجهات التي جمعت الزمالك وبيراميدز من قبل؟وتعد مباراة اليوم هي الثامنة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 17 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 27 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 13 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

من ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس؟

تأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.