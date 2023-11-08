شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام سيراميكا.. تاو يقود الهجوم وعودة الشناوى وأكرم ومروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد سيراميكا اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى (دورى nile).

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى، محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكر توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد وبيرسى تاو في الهجوم.

ولعب الفريقان ست مباريات فى تاريخ مواجهاتهما بالدورى العام منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلى 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 مايو الماضى وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.