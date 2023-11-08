شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يتعهدون لإيهاب جلال بتصحيح المسار فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللاعبون الكبار داخل فريق الإسماعيلى، على التواصل مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق من أجل التعهد بتصحيح مسار الفريق في المباريات المقبلة وتغيير الصورة التي ظهروا عليها في المباريات الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وتواصل عبدالرحمن مجدى وعماد حمدى ومحمد هاشم كباتن الفريق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، مؤكدين له أن اللاعبين هم من يتحملون المسئولية وأن الجهاز الفنى بذل أقصى جهد ممكن فى التدريبات، وتعهدوا بتغيير الصورة الحالية وإعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

ووعد لاعبو الإسماعيلى مدربهم إيهاب جلال تعويض خساراتهم السابقة أمام الطلائع بتحقيق الفوز عند ملاقاة بيراميدز في أول مباريات الفريق بعد التوقف الدولى.

ويسعى جهاز الاسماعيلى لمحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

كما يسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.