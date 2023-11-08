شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز فى إطار نصف نهائى كأس مصر، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى.

وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم 21 سبتمبر الماضى ، أى منذ 48 يوم، بالجولة الأولى من بطولة دورى nile ، و التى انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما ، بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى ، وتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما فى بطولة دورى nile

وأحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .

نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.