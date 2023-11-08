شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري إلغاء المعسكر المغلق الذي كان مقررا إقامته خلال فترة توقف مسابقة الدوري الحالية لمدة 10 أيام في أحد المدن الساحلية، واكتفي بخوض تدريبات يومية على ملعب النادي.

واستقر العشري على تطبيق نظام اليوم الكامل والتدرب على فترتين بدءا من اليوم الربعاء، حيث يبدأ تجمع اللاعبين في السابعة مساءا قبل خوض المران ومن ثم التدريب على فترتين للحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين وحساسية المباريات.

أبدى وائل رياض شيتوس المدير الفنى لمنتخب 2005، عن سعادته فى العمل بهذا المنصب، خاصة وأنه شرف كبير توليه تدريب شباب الفراعنة. وقال وائل رياض فى المؤتمر الصحفى أن منتخب مصر يضم أسماء كبيرة في الجهاز المعاون وجاهزون للمهمة. وأضاف شيتوس أنه فور تولي المهمة، حرص على حضور العديد من المباريات لمتابعة اللاعبين، وتحديد مستواهم والوقوف على أدائهم، حيث تم استدعاء أكثر من 85 لاعب خلال شهر لمتابعة اللاعبين عن كثب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز