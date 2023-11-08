شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..تعادل سلبى بين الأهلي وسيراميكا فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي مع سيراميكا المقامة حالياً بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد بسام حارس سيراميكا لأكثر من فرصة للفريقين ، واشهر عبد العزيز السيد بطاقة صفراء لياسر إبراهيم في الدقيقة 13 بعدما لمست الكرة "يد" اللاعب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏ محمد الشناويو أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر و بيرسي تاو.

فيما يجلس على "دكة" الأهلي ، كلاً من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

‏فيما جاء تشكيل سيراميكا الذي أعلنه أيمن الرمادي المدير الفني ، ، كالتالي: محمد بسام - محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة وجون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.