شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر دفاع الزمالك من الأهداف المبكرة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب معتمد جمال مدرب عام فريق الزمالك، والقائم بأعمال المدير الفني، لاعبى ضرورة توخى الحذر من استقبال الأهداف المبكرة، بالدقائق الأولى من مباراتهم أمام بيراميدز و التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز في السابعة من مساء اليوم في اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وحذر معتمد جمال لاعبى فريقه خاصة خط الدفاع من عدم التمركز الجيد ،مطالبهم يغلق المساحات امام الفريق المنافس، و منعهم من الوصول إلى المرمى .

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.