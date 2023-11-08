شكرا لقرائتكم خبر عن نزال محتمل بالسعودية.. الملاكم أوسيك يتأهب لمواجهة فيوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل أولكسندر أوسيك في مواجهة تايسون فيوري بالسعودية في فبراير/ شباط المقبل، في نزال لتوحيد ألقاب وزن الثقيل بمجرد تعافي الملاكم البريطاني من 10 جولات قوية أمام فرنسيس نجانو.

وتم توقيع العقود في سبتمبر/ أيلول، لكن يبدو من المؤكد أن الموعد المقترح في 23 ديسمبر/ كانون الأول في الرياض سيتغير، بعدما فاز فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على نجانو بطل الوزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، ولم يتجرع هو أو فيوري أي هزيمة.

وقال أوسيك لرويترز من معسكره التدريبي في بلنسية الإسبانية: إن الموعد سيتحدد الأسبوع المقبل.

وأضاف من خلال مترجم «قد يكون ذلك في فبراير وأتمنى أن يكون في فبراير. كنت مستعداً للقتال في 23 ديسمبر، لكن بما أن فيوري تعرض لبعض الإصابات في النزال الأخير.. من المحتمل أن يتأجل النزال القادم إلى العام المقبل».

وقال أوسيك: «سأركز على المزيد من الأمور الفنية. فعلياً لم يتغير أي شيء. لدي فقط المزيد من الوقت لبعض المهام الإضافية وهذا كل شيء. لا أفكر في تايسون فيوري على الإطلاق.. أفكر في نفسي وفريقي وعائلتي. لا أحتاج إلى التفكير في خصمي. أنا فقط بحاجة إلى مواجهته والقتال حتى النهاية وهذا كل شيء».

وكان آخر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.