شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت فور أوول» تصدر كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» عن تدشين حفل توقيع كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» من إعداد الإعلامي عبد العزيز عبد الله بالتعاون مع مؤسسة دار «نبطي» للنشر، عصر الخميس، بقاعة «الملتقى 2»، بمركز إكسبو الشارقة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وقال عبد العزيز عبد الله، مؤسس ومدير «سبورت فور أوول»: إن الإصدار الجديد هو الثاني في تاريخ إنتاج الشبكة من الكتب الرياضية بعد طباعة وتوزيع كتاب عن مسيرة الأسطورة الأرجنتينية «دييجو أرماندو مارادونا».

وأوضح: «جاءت فكرة سرد قصص مكتوبة ومدعومة بالصور التذكارية لتجارب نجوم الكرة الإماراتية خلال 50 عاماً لدولتنا الحبيبة، ليكون محتوى الكتاب هو الأول في موضوعه الذي يتناول هذا التاريخ لمسيرة مواهب وقامات رياضية فذة لن تختفي من ذاكرة الإبداع، لكونهم ما زالوا جزءاً من ذكرياتنا وحاضرنا ولم يبخلوا بالجهد والعطاء لأنديتهم ومنتخباتنا الوطنية، وحققوا إنجازات لا تُنسى، ويأتي في مقدمة قائمة الكتّاب، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

وأضاف: «حرصنا على انتقاء أبرز النجوم في كل عقد من الزمان، بداية من فترة السبعينات مثل أحمد عيسى، وهو أول كابتن لمنتخبنا الوطني، وسعيد صلبوخ، وأيقونات من الثمانينات والتسعينات أمثال عدنان الطلياني وزهير بخيت وعبد الرزاق إبراهيم ومحسن مصبح، وغيرهم من رموز الساحرة المستديرة حتى وقتنا المعاصر».

وأكد مدير «سبورت فور أوول» أن هذه الخطوة الفريدة من نوعها على أي منصة رياضية، تنبع من إيمان الشبكة بتعدد أدوارها الثقافية الرياضية والتي لا تقتصر فقط على الشق الإعلامي والإخباري؛ بل تتخطاها لتقديم محتوى نوعي متنوع، يُلبي تطلعات جمهور رياضة الإمارات، ويسهم في تكريم أبناء الرياضة الإماراتية وتقديمهم نموذجاً وقدوة للأجيال الحالية.