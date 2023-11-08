شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الأولمبي» يواجه طاجيكستان والكويت ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن المنتخب الأولمبي الإماراتي لكرة القدم تحت 23 سنة محطته الإعدادية الأولى استعداداً لنهائيات بطولة كأس آسيا «قطر 2024»، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي انطلق الثلاثاء في إمارة عجمان، ويختتم يوم 21 نوفمبر الجاري.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين على استاد نادي الحمرية أمام منتخبي طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 المقبلين.

وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 26 لاعباً، وهم: أحمد محمود ومبارك بني زامة وأحمد فوزي وعبدالله العطاس (الجزيرة)، عبدالله الرئيسي (عجمان)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالله الحمادي (يونايتد)، منصور الشامسي (العين)، علي عبد العزيز وعبدالله عباس ومايد الطنيجي (النصر)، عبدالله أحمد ومنصور المنهالي وراشد عصام (الوحدة)، خميس المنصوري (بني ياس)، حمدان حميد (شباب الأهلي)، حمدان العامري ومحمد المازمي وسلطان البدواوي وخالد الأصبحي (حتا)، حمد المقبالي ومحمد سالم (الفجيرة)، ياسر حسن وليد المحرزي (اتحاد كلباء)، خالد توحيد وضاري فهد (الشارقة).

وكان المنتخب نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل سلبي مع منتخب الصين، وتحقيق الفوز على المنتخب الهندي بنتيجة 3-0.