وائل رياض يؤكد أهمية بطولة دورة شمال أفريقيا لمنتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم الأربعاء، علي أن دورة شمال أفريقيا التي يشارك بها الفراعنة الصغار لن تكون هي المقياس لمهام عمله مع الفريق.

تصريحات وائل رياض

قال وائل رياض في المؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء: "اتحاد الكرة تحدث معي حول أن هناك دورة شمال أفريقيا ستقام في نوفمبر الجاري، ونعلم أن الوقت ضيق، هل ترغب في المشاركة ؟ فأبلغتهم بالموافقة على ذلك".

وتابع وائل رياض: "أريد الاستفادة من الاحتكاك في هذه البطولة خاصة وأن المنتخبات المشاركة من المحتمل أن نواجهها في التصفيات الرسمية خلال العام المقبل".

وواصل وائل رياض "اسم مصر كبير ونلعب للفوز دائما، لكن الفوز بهذه الدورة لا يعني أني أملك عصا سحرية أدت إلى ذلك، كما أن خسارة اللقب لا تعني أني مدرب سيئ".

وأتم وائل رياض: "يجب تغيير العقلية في هذا الشأن، ووضع الأمور في نطاقها الطبيعي، نريد الفوز لكن هدفنا الأساسي من البطولة الاحتكاك واكتساب الخبرات".

ومن المقرر ان يخوض منتخب الشباب مباراة ودية يوم الجمعة المقبل مع الفريق الأول لنادي الشمس، على أن يسافر إلى تونس يوم 13 نوفمبر الثاني الجاري، حيث يخوض المنتخب أول مباراة يوم 15 ضد ليبيا.