تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيله لمواجهة نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز



في حراسة المرمي:محمد عواد

الدفاع: سيد نيمار - حسام عبد المجيد - محمود علاء - المثلوثى

الوسط.. دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

الهجوم.. شيكابالا -أوباما - زيزو

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك و بيراميدز في تمام السابعة مساءُ بتوقيت القاهرة، و الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، و التاسعة بتوقيت أبوظبي.