ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر.. يلا شوت ، وليس من السهل على عشاق نادي الزمالك الحصول على فرصة لمشاهدة مباراتهم المرتقبة ضد نادي بيراميدز في دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. والسبب في ذلك هو أن المباراة تعتبر من الأحداث الرياضية التي لا يمكن تفويتها، والتي يتابعها جمهور كبير من عشاق كرة القدم في مصر.

ومع ذلك، يواجه فريق الزمالك ظروفًا صعبة قبل المباراة المرتقبة، حيث يعاني من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات والإيقافات. وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة بالنسبة للفريق، خاصة أمام فريق بيراميدز الذي يتمتع بالاستقرار النوعي في صفوفه.

ومن المثير للاهتمام أن فريق بيراميدز يأمل في استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، بينما يسعى جمهور الزمالك إلى دعم فريقهم والتأكيد على قدراتهم في تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. وعلى الرغم من صعوبة المباراة، إلا أن عشاق الزمالك لن يترددوا في تشجيع فريقهم والتأكيد على دعمهم له في هذه المنافسة المثيرة.

توقيت مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الكأس

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك اليوم أمام بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبى، وأبوظبى في الساعة التاسعة مساء.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز الليلة؟

من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، قناة أون تايم سيورتس، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

من هو معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز؟

أعلنت إدارة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر، أن مؤمن حسن، سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الكأس، ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك ضد بيراميدز في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

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تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الكأس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل تصجيج الخطا: 6/5

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في الكأس

من المتوقع ألا يخرج تشكيل الزمالك اليوم ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من نادي لزمالك عما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حاتم سكر، حمزة المثلوثي، محمود علاء، حسام عبدالمجيد

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، نداي، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: شيكابالا، وناصر منسي