الأهلي وسيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل الهدف الأول للمارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ياسر ابراهيم مدافع الأهلي اولي أهداف اللقاء من مباراة الأهلي ونظير ه سيراميكا في اللقاء الئي يجمعهما علي ستاد الجبل الاخضر، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الثالث.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وذلك بعد ركنية سقطت في منقطة الجزاء وسط دربكة دفاعية من لاعبي سيراميكا.

ويخوض الأهلي اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

بينما على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

بينما يأتي تشكيل سيراميكا في المواجهة كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد أن حقق نتيجة الفوز في أول 3 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا عند المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.