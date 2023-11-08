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موعد مباراة الأهلي وبرشلونة المرتقبة بمونديال اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السادسة من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة ، يلتقي الأهلي نظيره الإسباني لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.
ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات .
 

انتصار الأهلي الأول ..

على صعيد متصل حقق الأحمر نتيجة الانتصار على نظيره النور السعودي في أولى الجولات بالأمس بنتيجة 38-20 ، وحصد محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، التي جمعت الفريقين ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في 

وتأتي بعثة «رجال يد الأهلي» محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.
يذكر أن الأحمر يشارك في منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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