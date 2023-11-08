شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عبد الله السعيد أمام الزمالك قبل مواجهة كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، لمواجهة جديدة أمام الزمالك في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

أرقام عبد الله السعيد أمام الزمالك

وشارك عبد الله السعيد قائد بيراميدز فى 37 مباراة سابقة أمام الفارس الأبيض بقميص الإسماعيلى والأهلى وبيراميدز، وحقق الفوز فى 13 لقاء وخسر 13 لقاء وتعادل فى 11 مواجهة وسجل 8 أهداف وصنع ثمانية أخرى.

وافتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج فى مسابقة الدورى، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد.

على الجانب الآخر حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه للوصول إلى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل فى تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها ستمنحه فرصة للثأر من الأهلى الذى توج بلقب الموسم الماضى على حسابه.