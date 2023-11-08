شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك فى مواجهة بيراميدز بنصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز في السابعة من مساء اليوم في اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

فى الدفاع: سيد نيمار - حسام عبد المجيد - محمود علاء - حمزة المثلوثى

فى الوسط.. نبيل عماد دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

فى الهجوم.. شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد زيزو