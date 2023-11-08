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تعرف على تشكيل الزمالك فى مواجهة بيراميدز بنصف نهائى الكأس

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القاهرة - سامية سيد - استقر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز في السابعة من مساء اليوم في اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من.. 

حراسة المرمى: محمد عواد 

فى الدفاع: سيد - حسام عبد المجيد - محمود علاء - حمزة المثلوثى 

فى الوسط.. نبيل عماد دونجا - عمرو السيسى  - إبراهيما نداى 

فى الهجوم.. شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد زيزو 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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