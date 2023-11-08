شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام شيكابالا أمام بيراميدز قبل مواجهة نصف نهائى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن الفوز الرابع له على فريق بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما في السابعة مساء اليوم، في إطار نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

أرقام شيكابالا أمام بيراميدز

وتعد مباراة اليوم هي الثامنة التي يشارك فيها شيكابالا أمام بيراميدز، حيث سبق أن لعب 7 مباريات سابقة، 5 مواجهات في الدورى ومباراتين في كأس مصر، فاز في 3 مواجهات وخسر واحدة وتعادل في 3 مباريات، ونجح في تسجيل هدفا وصنع آخر.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج في مسابقة الدوري، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد، فيما يبحث الفريق السماوي عن الوصول إلى المباراة النهائية متسلحاً بخبرات وقوة لاعبيه.

ويرغب معتمد جمال في العودة للانتصارات مع الزمالك أمام بيراميدز خاصة بعد رحيل أوسوريو،لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية مع الفارس الأبيض خاصة أن مواجهة الفريق السماوى أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وعقد معتمد جمال، جلسة مع لاعبيه حذرهم خلالها من سرعات لاعبى بيراميدز قبل المباراة، خاصة الخماسي مصطفى فتحي، فيستون ماييلي،إبراهيم عادل ، ورمضان صبحى وعبد الله السعيد حيث وضع المدرب خطة محكمة لفرض رقابة عليهم و إيقاف خطورتهم، من خلال مشاهدة عدة تسجيلات لفريق بيراميدز خاصة مبارياته الاخيرة ودرسها جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالخصم.

وحذر معتمد جمال لاعبي فريقه من تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهتى إنبى وزد بالدورى، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر منعًا لوصول المباراة للأشواط الإضافية أو اللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.