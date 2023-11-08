شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..سيراميكا يضغط على الأهلى بعد تسجيل هدف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي مع سيراميكا المقامة حالياً بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) وأصبحت النتيجة التعادل بهدف لمثله.

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد بسام حارس سيراميكا لأكثر من فرصة للفريقين أخطرها رأسية من أحمد القندوسي ، واشهر عبد العزيز السيد بطاقة صفراء لياسر إبراهيم في الدقيقة 13 بعدما لمست الكرة "يد" اللاعب.

كما نال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 16 للخشونة ، وتوقف اللعب قليلاً بسبب علاج كريم الدبيس بعدما تعرض لإصابة بسيطة نتيجة الإحتكاك القوي مع جون أيبوكا قبل أن يستكمل الدبيس المشاركة في اللقاء وانحصر اللعب وسط الملعب قليلاً وهدأ "ريتم" المباراة.

الدقيقة 33 شهدت تسجيل الأهلي الهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم حيث نجح الأخير في إستغلال "دربكة" داخل منطقة جزاء سيراميكا وسدد كرة بقدمه أسكنت شباك محمد بسام.

بعدها نشط أداء سيراميكا باحثاً عن هدف التعادل ،وضغط مع محاولات من الاهلي لإستغلال الهجمات المرتدة ونال رجب نبيل بطاقة صفراء للخشونة مع امام عاشور في الدقيقة 40 ،وضغط سيراميكا بقوة في الدقائق الأخيرة وكاد أيبوكا يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من إنفراد لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني بدأ سيراميكا الشوط الثاني بنشاط ملحوظ مثلما كان حاله في معظم أحداث الشوط الأول ،وأسفرت السيطرة التامة من سيراميكا بهدف في الدقيقة 58 عن طريق نجم اللقاء أحمد القندوسي المُعار من الأهلي حيث تلقى اللاعب كرة ناحية اليسار ولعبها بيسراه في مرمى الشناوي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏ محمد الشناويو أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر و بيرسي تاو.

فيما يجلس على "دكة" الأهلي ، كلاً من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

‏فيما جاء تشكيل سيراميكا الذي أعلنه أيمن الرمادي المدير الفني ، ، كالتالي: محمد بسام - محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة وجون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.